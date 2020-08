Monza-Cuneo oggi in tv, volley Supercoppa 2020: orario e diretta streaming (Di sabato 29 agosto 2020) Saugella Monza-Bosca S. Bernardo Cuneo sarà visibile oggi in tv: ecco orario e come vedere in diretta streaming il match valevole per il primo turno della Supercoppa femminile 2020 di volley. Le brianzole, quinte nella passata stagione, vorranno iniziare al meglio dopo lo stop di quasi sei mesi dalle competizioni. Cuneo però non starà a guardare, determinato ad ingranare subito la marcia giusta per migliorare il decimo posto dell’anno scorso. L’appuntamento è per sabato 29 agosto 2020 alle ore 17.00. La partita sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube della Lega volley Femminile. Inoltre, ... Leggi su sportface

C’è voglia di ricominciare, di mettersi alla prova, di tornare ufficialmente in campo. Oggi è finalmente il giorno del debutto per il volley femminile e la nuova Bosca S. Bernardo Cuneo di A1 scenderà ...

Oggi sabato 29 agosto si giocano quattro partite valide per il primo turno della Supercoppa Italiana 2020 di volley femminile. Finalmente si torna a giocare dopo quasi sei mesi di digiuno forzato a ca ...

