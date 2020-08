Missione Unifil rinnovata, Macron torna a Beirut (Di sabato 29 agosto 2020) La Missione Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon) è stata rinnovata per un altro anno venerdì sera all’unanimità dai 15 membri che formano il consiglio di sicurezza dell’Onu. Non ci sono stati cambiamenti importanti, nonostante le voci che andavano in direzione opposta. Il limite massimo delle truppe è stato ridotto da 15mila a 13mila unità, ma ciò non si prevede avrà alcun impatto pratico, dato che oggi operano 10mila e 500 soldati nella Linea Blu, l’area di confine tra … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

