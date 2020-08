“Mio padre ha perso la vita per cause naturali ma classificato come Covid” (Di sabato 29 agosto 2020) “Mio padre ha perso la vita per cause naturali ma classificato come Covid”. È quanto denuncia un dirigente bancario di Pavia, Alberto Stelluti Scala Suo padre, anziano, ha perso la vita per cause naturali ma la sua morte è stata classificata come Covid. Lo ha raccontato al Corriere della Sera Alberto Stelluti Scala, 60 anni, … L'articolo “Mio padre ha perso la vita per cause naturali ma classificato come Covid” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

