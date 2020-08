Milik sostituito da Gattuso per la contestazione dei tifosi: «Adesso vattene a Torino» (Di sabato 29 agosto 2020) Dopo circa 30 minuti di partita contro il Castel di Sangro, ieri, Gattuso ha sostituito Arek Milik, che era stato schierato titolare. Il polacco era stato fischiato copiosamente dal pubblico. Repubblica Napoli racconta qualcosa in più della contestazione, che indica come la causa della sostituzione. “Si è invece conclusa tra i veleni l’avventura di Milik, preso di mira per un paio di errori e addirittura sostituito per evitargli una contestazione ancora più sgradevole. Il polacco ha ormai la testa altrove e De Laurentiis spera che si convinca ad accettare l’offerta della Roma già nelle prossime ore”. Per Milik solo fischi, continua il quotidiano. “Soltanto fischi invece per ... Leggi su ilnapolista

napolista : Milik sostituito da Gattuso per la contestazione dei tifosi: «Adesso vattene a Torino» Su Repubblica Napoli. Il pol… - MatteoFarakar : @Marty_Loca80 @fettonejr @juventusfc @OfficialASRoma Chi siete per dare patenti da tifoso o insultare? Io ho solo e… - napolipiucom : #napoli Milik sostituito, i tifosi si dividono. La reazione del polacco in panchina: Arek… - MichiMartino : @psbrdx Qualche appunto: Calafiori possibile plusvalenza. Diawara se partisse verrebbe sostituito. Oltre a Milik se… - EffeZio : Quando andava difeso e sostenuto, si facevano fotomontaggi su di lui col bastone e gli occhiali scuri; si insultava… -

Ultime Notizie dalla rete : Milik sostituito Milik sostituito, i tifosi si dividono. La reazione del polacco in panchina Napolipiu.com Buonanotte con il calciomercato

Sandro Tonali al centro del mercato. Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, ha confermato l'inserimento del Milan, che nelle ultime ore si sta muovendo in maniera seria per convincere il giovane ...

Napoli, Milik fischiato all'uscita dal campo. Arek si è divorato tre reti contro il Castel di Sangro

Arek Milik è stato fischiato da molti tifosi alla sua uscita dal campo di gioco nell'amichevole contro il Castel di Sangro. Napoli in campo contro il Castel di Sangro nella prima partita del triangola ...

Sandro Tonali al centro del mercato. Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, ha confermato l'inserimento del Milan, che nelle ultime ore si sta muovendo in maniera seria per convincere il giovane ...Arek Milik è stato fischiato da molti tifosi alla sua uscita dal campo di gioco nell'amichevole contro il Castel di Sangro. Napoli in campo contro il Castel di Sangro nella prima partita del triangola ...