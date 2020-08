Milik sbaglia tutto, riesce a trasformare in un eroe anche il portiere del Castel di Sangro (Di sabato 29 agosto 2020) Il Mattino dà un giudizio tranchant della prestazione di Milik ieri, contro il Castel di Sangro. Il polacco è stato sostituito alla mezzora da Gattuso dopo i fischi del pubblico. “Ovvio che i tifosi azzurri sugli spalti si sono accesi, anche perché davanti agli occhi avevano ancora lo sventurato Milik capace di divorarsi ogni cosa nel primo match del triangolare“. Troppi gli errori dell’attaccante, continua il quotidiano. “Nella prima gara, invece, probabilmente è andato in scena l’ultima rappresentazione azzurra di Milik. Il suo destino è ormai tracciato e lo porta lontano dal Napoli. Proprio nel giorno dell’esordio-boom di Osimhen. Nei 30’ in campo contro il Castel di Sangro ... Leggi su ilnapolista

Un gesto di Arek Milik nel corso della gara contro il Castel di Sangro non è certamente piaciuto ai calciatori della squadra locale. Arek Milik è apparso decisamente svogliato e poco reattivo nella ga ...

Il centravanti polacco è stato duramente contestato da alcuni tifosi del Napoli in occasione della gara contro il Castel di Sangro. Fischi per Arek Milik al momento dell'uscita dal campo contro il Cas ...

