Milik, ora Napoli e Roma trattano il conguaglio oltre a Under-Riccardi: ADL vuole 20mln (Di sabato 29 agosto 2020) Il futuro di Arek Milik resta al centro dell'attenzione in casa Napoli, con la Roma che al momento appare la squadra che maggiormente si avvicina alle richieste del Napoli per il polacco, con la Juve che appare ormai quasi definitivamente defilat ... Leggi su tuttonapoli

AlfredoPedulla : #Under-#Napoli: accordo totale. Ora dipende da #Dzeko-#Milik - mirkocalemme : #Milik apre alla #Roma, ora il problema è l'accordo col #Napoli, che ha chiesto 20M€ oltre #Under e #Riccardi. I gi… - n9ve2 : ...io me tengo Edin e me pjo l'amichetto de Zaniolo. Milik (buon giocatore) è cmq un passo indietro ed è ora de fal… - tifosomedio : #Milik quest'anno ha fatto i gol di Lapadula e Gabbiadini. Ha segnato meno di Cornelius e Petagna. Il suo record st… - erMolazza82 : @RBj0rndal @napolista Sei del Napoli, non conosci le giovanili della Roma... quindi non infierisco... comunque gin… -