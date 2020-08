Milik accetta la Roma, ma non c’è accordo sulla valutazione di Under (e Riccardi non vuole il Napoli) (Di sabato 29 agosto 2020) Roma, Napoli e Juve sono coinvolte in un intricatissimo groviglio di mercato che, se andrà tutto a buon fine, vedrà il trasferimento di Dzeko alla Juve e quello di Milik alla Roma in cambio di Under e Riccardi. Ma la trattativa è tutt’altro che agevole, scrive il Corriere della Sera. “Ma il lavoro è arduo e gli ostacoli da superare sono ancora molti, perché sono tanti gli interessi — economici e sportivi — da far coincidere. Nelle ultime ore un nodo è stato sbrogliato: Milik sembra essersi convinto ad accettare il trasferimento alla Roma. Si era promesso alla Juve, ma i bianconeri non sono riusciti a trovare l’accordo con il Napoli; ... Leggi su ilnapolista

Potrebbe esserci un’uscita a sorpresa dalla rosa del Napoli per la prossima stagione. Diego Demme potrebbe lasciare la società di De Laurentiis. Il tedesco potrebbe essere sacrificato per liberare un ...

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con tanto Napoli, cominciando dal mercato: Arek Milik sarebbe ad un passo dalla Roma, con Edin Dzeko che avrebbe accettato la corte d ...

