Milano, si fa ospitare in casa di un anziano e gli 'spilla' 30mila euro in cinque mesi (Di sabato 29 agosto 2020) Milano, 29 agosto 2020 - La segnalazione da parte di un impiegato di banca ha permesso di 'salvare' un anziano vittima di un raggiro che gli è costato 30mila euro in cinque mesi. La polizia, ieri ... Leggi su ilgiorno

Linkiesta : Dopo l’Agenzia europea del farmaco (Ema), Milano rischia di perdere anche la gara per ospitare il Tribunale unifica… - vittoriale : Domenica 06/09, alle ore 21, il Parlaggio tornerà a ospitare l’Ensemble @IPOMERIGGI di Milano. “Va, pensiero…” è il… - archistar1 : RT @vittoriale: Il @twittoriale si conferma il palcoscenico attivo e di valore che d’Annunzio auspicava per la propria dimora: domenica 06/… - suitetti : RT @S_Galimberti: #Milano vuole candidarsi per ospitare il Tribunale europeo dei brevetti, ma il governo tentenna. - S_Galimberti : #Milano vuole candidarsi per ospitare il Tribunale europeo dei brevetti, ma il governo tentenna.… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano ospitare Milano, si fa ospitare in casa di un anziano e gli 'spilla' 30mila euro in cinque mesi IL GIORNO Milano, si fa ospitare in casa di un anziano e gli 'spilla' 30mila euro in cinque mesi

Milano, 29 agosto 2020 - La segnalazione da parte di un impiegato di banca ha permesso di 'salvare' un anziano vittima di un raggiro che gli è costato 30mila euro in cinque mesi. La polizia, ieri matt ...

Covid, positivi 22 ospiti e 4 operatori di casa di riposo a Milano

"Sono arrivati tutti gli esiti dei tamponi effettuati sui 123 anziani residenti e sui 111 lavoratori della Rsa Quarenghi" di Milano. "Sono risultati positivi" a Sars-CoV-2 "complessivamente 22 anziani ...

Milano, 29 agosto 2020 - La segnalazione da parte di un impiegato di banca ha permesso di 'salvare' un anziano vittima di un raggiro che gli è costato 30mila euro in cinque mesi. La polizia, ieri matt ..."Sono arrivati tutti gli esiti dei tamponi effettuati sui 123 anziani residenti e sui 111 lavoratori della Rsa Quarenghi" di Milano. "Sono risultati positivi" a Sars-CoV-2 "complessivamente 22 anziani ...