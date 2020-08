Milano. Richieste per ottenere i voucher per corse taxi scontate: c’è tempo fino al 30 novembre (Di sabato 29 agosto 2020) fino al 30 novembre sarà possibile richiedere i voucher per corse in taxi scontate mediante la compilazione di un form online, disponibile sul portale del Comune di Milano, attestando il possesso dei requisiti necessari. I voucher saranno erogati in base all’ordine cronologico di richiesta e fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Attraverso i voucher, l’Amministrazione ha deciso di facilitare l’utilizzo del taxi per medici e infermieri, persone anziane sopra i 65 anni con particolari fragilità, persone con più di 70 anni, persone con disabilità del 100% e donne che debbano spostarsi la sera tra le ore 21 e le 6 del mattino. “Grazie al Fondo di ... Leggi su laprimapagina

milano_xr : RT @XrItaly: Lunedì vieni all'introduzione online su #ExtinctionRebellion, per conoscere le richieste, i principi e i metodi del movimento.… - amcaserodano : Cresce del 30% la richiesta di case in campagna: Richieste triplicate nel bresciano e nell’alessandrino. Prezzi sta… - cynthiacinzica : @CristinaDragani gli ospedali di Milano già adesso non sono in grado di accettare alcune richieste di visite mediche specialistiche - emmygrams2 : RT @tatoisintheair: Parto ora per Milano, vacanze finite. Siccome attraverserò tutta l'Italia per 1158 km, care twitterine, mandate richie… - stes75_ : RT @tvdellosport: A #Sportitaliamercato: ?? #Messi, le richieste di #Conte, le mosse #Juve ?? #Milan: il rinnovo #Ibra, riscatto #Rebic, proc… -