Milano: nasconde in auto 47 dosi di cocaina, arrestato (Di sabato 29 agosto 2020) Milano, 29 ago. (Adnkronos) - È stato arrestato per spaccio, in zona Barona a Milano, un uomo di 34 anni di origini marocchine. Gli agenti del Nucleo contrasto stupefacenti della polizia locale hanno trovato, nascosto nella sua auto, l'equivalente di 47 dosi di cocaina. A seguito di una segnalazione, gli agenti hanno fermato l'auto su cui viaggiava e notato che l'uomo nascondeva con la mano destra qualcosa sotto il sedile del passeggero: la perquisizione ha permesso il sequestro di 10 grammi di polvere bianca. Durante la successiva perquisizione domiciliare sono stati trovati 400 euro in contanti. Risale a pochi giorni fa un altro doppio arresto per spaccio di cocaina, nel quartiere Ponte Lambro. Gli agenti hanno effettuato un ... Leggi su iltempo

claudiomilani6 : Chissà quale disegno di nasconde dietro l'idea di consegnare anche Milano alla lega - Trollalla : @_DAGOSPIA_ Tutto quello che é petaloso soprattutto a Milano nasconde un lato di sfruttamento e vessazione dei lav… - GattoSi18120606 : RT @Gianmar26145917: In #Italia è boom di moschee abusive, 9 a #Milano. Proprio in una di queste faceva proselitismo per la #jihad il conve… - michelabaggini : RT @Gianmar26145917: In #Italia è boom di moschee abusive, 9 a #Milano. Proprio in una di queste faceva proselitismo per la #jihad il conve… - radio_milano : RT @LaVeritaWeb: Giuseppi ha celato il dpcm che apre le telecomunicazioni al Dragone. Dei furbetti dell'Inps non si parla più, molti docume… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano nasconde Milano: nasconde in auto 47 dosi di cocaina, arrestato Il Tempo Milano: nasconde in auto 47 dosi di cocaina, arrestato

Milano, 29 ago. (Adnkronos) - È stato arrestato per spaccio, in zona Barona a Milano, un uomo di 34 anni di origini marocchine. Gli agenti del Nucleo contrasto stupefacenti della polizia locale hanno ...

Milano, in auto con 47 dosi di cocaina: arrestato

Milano, 29 agosto 2020 - Nascondeva nella sua auto cocaina pronta ad essere smerciata in 47 dosi, ma gli agenti del Nucleo contrasto stupefacenti della Polizia locale di Milano, grazie ad una segnalaz ...

Milano, 29 ago. (Adnkronos) - È stato arrestato per spaccio, in zona Barona a Milano, un uomo di 34 anni di origini marocchine. Gli agenti del Nucleo contrasto stupefacenti della polizia locale hanno ...Milano, 29 agosto 2020 - Nascondeva nella sua auto cocaina pronta ad essere smerciata in 47 dosi, ma gli agenti del Nucleo contrasto stupefacenti della Polizia locale di Milano, grazie ad una segnalaz ...