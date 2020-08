Milan, riecco Ibrahimovic: “Qui mi sento a casa. Voglio portare risultati” (Di sabato 29 agosto 2020) “Sono felice, volevo tornare dove mi sento a casa. Adesso iniziamo a lavorare e portare più risultati. Poi come ho sempre detto: non sono qui per essere una mascotte ma per portare risultati, per far tornare dove il Milan deve essere. Abbiamo fatto sei mesi alla grande ma non abbiamo vinto niente“. Zlatan Ibrahimovic è tornato. L’attaccante svedese è sbarcato con un volo privato per firmare il rinnovo del contratto che lo legherà al Milan per un’altra stagione. Dopo lo sbarco, Ibra ha risposto ad alcune domande dei canali ufficiali del club rossonero: “C’è la possibilità di iniziare, lavorando duramente, facendo sacrifici per arrivare agli obiettivi. Mi sento bene e in ... Leggi su sportface

