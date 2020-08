Milan, Ibrahimovic è atterrato in Italia: gli aggiornamenti (Di sabato 29 agosto 2020) Zlatan Ibrahimovic ritorna al Milan: il centravanti svedese è atterrato in Italia. Tampone e da lunedì allenamenti a Milanello Zlatan Ibrahimovic è atterrato questa sera a Milano. L’attaccante svedese comincerà una nuova avventura al Milan dopo aver raggiunto l’accordo con il club rossonero sul rinnovo di contratto fino al 2021. Come riportato da Milannews24.com, Ibrahimovic effettuerà un tampone per scongiurare il contagio da Coronavirus e da lunedì sarà a disposizione del tecnico Stefano Pioli per gli allenamenti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

