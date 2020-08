Milan, clamoroso sorpasso di mercato all'Inter: Maldini mette le mani su Tonali, il costo dell'operazione (Di sabato 29 agosto 2020) Si scatena il derby di mercato tra Milan e Inter per Sandro Tonali. I nerazzurri sono sempre stati in vantaggio ma a quanto pare non hanno mai affondato il colpo: il ragazzo ha fretta e il presidente del Brescia sembra averne ancora di più, al punto che i rossoneri potrebbero fregare i rivali cittadini proprio all'ultimo. Il giocatore ha espresso il proprio gradimento per un trasferimento al Milan, mentre l'Inter per il momento sembra quasi volersi defilare: e allora Maldini e Massara hanno l'occasione di affondare il colpo decisivo. I due club sarebbero già d'accordo su 10 milioni da versare subito per il prestito oneroso, più altri 25 tra un anno per il riscatto: il Milan vorrebbe che fosse un diritto, mentre il Brescia preme per ... Leggi su liberoquotidiano

GiuxInter : @fran_palu Può assolutamente essere quello che dici tu.. Grave lo stesso..nn si lascia andare Tonali al Milan..erro… - JonnyDevil80 : @tosini_michela Io Michi non capisco proprio. Ovvio la cosa mi dà fiducia per un sorpasso clamoroso su Tonali. Non… - Bausciazzo : @DiMarzio La concorrenza è talmente inesistente che pur di far finta ci sia Cellino blatera di un Milan che lo pagh… - chris09549389 : @SantucciFulvio milan hammarby sarebbe clamoroso , ibra contro se stesso. -