Migranti, tre sbarchi a Lampedusa, preoccupazione del sindaco. Nave Bansky: 'Salvati altri 130, almeno un morto' (Di sabato 29 agosto 2020) altri tre sbarchi ieri sera a Lampedusa, in totale sono circa 100 i Migranti arrivati sull'isola nelle ultime ore, che vanno ad aggiungersi ai 700 già presenti nell'hotspot. Il centro di accoglienza è ... Leggi su tg.la7

MediasetTgcom24 : Migranti, altri tre sbarchi in poche ore a Lampedusa #migranti - Adnkronos : #Migranti, altri tre sbarchi a #Lampedusa - ComastriTommaso : @GiusyOcchionero @flaminiasabate1 @elenabonetti Il centrodestra apre la bocca in tre occasioni.1per difendere i pro… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Migranti, altri tre sbarchi in poche ore a Lampedusa #migranti - TommyBrain : Sputnik:Migranti, altri tre sbarchi a Lampedusa: hotspot nuovamente al collasso -