Migranti, quattro sbarchi a Lampedusa. Nave Bansky: 'Salvati altri 130, almeno un morto' (Di sabato 29 agosto 2020) altri quattro sbarchi ieri sera a Lampedusa, in totale sono un centinaio i Migranti arrivati sull'isola nelle ultime ore, che vanno ad aggiungersi ai 700 già presenti nell'hotspot. Il centro di ... Leggi su tg.la7

CogoniDaniele : RT @GiovanniAgost20: Tutta l'estate a farsi i cazzi loro: aperitivi, cene, discoteche; scoppiano i contagi e la colpa è degli sbarchi, dei… - ChiodiDonatella : RT @riktroiani: Continuano gli sbarchi a #Lampedusa. Quattro barchini con 74 #migranti tunisini sono stati soccorsi nella notte. Tutti sono… - semeoro1 : RT @GiovanniAgost20: Tutta l'estate a farsi i cazzi loro: aperitivi, cene, discoteche; scoppiano i contagi e la colpa è degli sbarchi, dei… - CardelliAc : RT @GiovanniAgost20: Tutta l'estate a farsi i cazzi loro: aperitivi, cene, discoteche; scoppiano i contagi e la colpa è degli sbarchi, dei… - vilmadast : RT @riktroiani: Continuano gli sbarchi a #Lampedusa. Quattro barchini con 74 #migranti tunisini sono stati soccorsi nella notte. Tutti sono… -

"Dopo aver trascorso alcuni giorni di vacanza in Sardegna, sono risultata positiva al Covid-19. Quello che mi pesa di piu' e' non poter stare vicino a mio figlio". Da subito best-seller, alla pari del ...Palermo - Sono 54 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: quattro in più rispetto alla giornata di ieri. Cinque sono migranti, cinque provengono dalla Campania e uno dal Venezuel ...