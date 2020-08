Migranti, Nave Banksy lancia Sos: “Abbiamo bisogno di assistenza immediata. C’è un morto a bordo” (Di sabato 29 agosto 2020) In un tweet l'imbarcazione ha detto di avere a bordo 219 persone alcune delle quali in condizioni di salute critiche Leggi su lastampa

chetempochefa : Lo street artist #Banksy ha finanziato la Louise-Michel, una nave umanitaria impegnata nel soccorso di migranti nel… - sole24ore : Banksy compra una nave per soccorrere i migranti tra Italia e Libia. Già salvate 89 persone - repubblica : Migranti, in azione la nave di Banksy: già salvate 89 persone nel Mediterraneo - Gio_Ieluzzi : RT @repubblica: In un video il manifesto di Banksy: 'Ho comprato una nave perché la Ue non soccorre i migranti. Black Lives Matter' https:/… - Subcomandante8 : RT @HuffPostItalia: Banksy: 'Ho comprato una nave perché le autorità europee ignorano i migranti' -