Migranti, Musumeci: “Altri 30 sbarchi, perché governo non interviene?”. Ma il centrodestra si divide. “Scuse al Tar per insulti ricevuti” (Di sabato 29 agosto 2020) Non si fermano gli attacchi del governatore della Sicilia Nello Musumeci al governo sulla questione Migranti. Dopo che il Tar ha dato ragione all’esecutivo, sospendendo l’ordinanza con cui lui voleva cacciare i richiedenti asilo dall’isola, Musumeci denuncia i “30 sbarchi” registrati a Lampedusa negli ultimi giorni. “Nell’Hotspot sono di nuovo più di mille: seicento in sole 48 ore”, si legge sulla sua pagina Facebook. “Se la mia ordinanza non fosse stata sospesa, oggi avremmo una realtà molto diversa. Ma il governo centrale dice che è sua la responsabilità. E allora? Perché non interviene? Ha già coinvolto Bruxelles? Stanno organizzando la ricollocazione dei Migranti negli ... Leggi su ilfattoquotidiano

