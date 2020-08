Migranti: Musumeci, 'altri 30 sbarchi a Lampedusa, perché governo non interviene?' (Di sabato 29 agosto 2020) Palermo, 29 ago. (Adnkronos) - "altri 30 sbarchi a Lampedusa. Nell'HotSpot sono di nuovo più di mille: seicento in sole 48 ore. Se la mia ordinanza non fosse stata sospesa, oggi avremmo una realtà molto diversa. Ma il governo centrale dice che è sua la responsabilità. E allora? perché non interviene? Ha già coinvolto Bruxelles? Stanno organizzando la ricollocazione dei Migranti negli altri Stati europei?". E' la denuncia del governatore siciliano Nello Musumeci sulla sua pagina Facebook. "Il ministro Lamorgese aveva detto che avrebbero avviato il ponte-aereo dal 10 agosto: qualcuno ne ha notizia? Roma sta richiedendo un porto non italiano per la Ocean Viking? - aggiunge Musumeci ... Leggi su iltempo

