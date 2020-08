Migranti, manifestazione pro-invasione dei buonisti a Pozzallo: soltanto 7 partecipanti (video) (Di sabato 29 agosto 2020) Un flop: la manifestazione pro invasione di Migranti al porto e all’hotspot di Pozzallo (in Sicilia), registra appena 7 partecipanti. I fautori dell’immigrazione selvaggia ce la mettono tutta: muniti di striscioni e megafoni si sono asserragliati su uno scorcio dell’isola pronti a dare battaglia a un Paese al collasso, a una regione allo stremo che non sa più come arginare l’onda d’urto. E le immagini, registrate da RadioSavana e postate sui social, mostrano l’impietoso fallimento dell’iniziativa e diventano involontariamente esilaranti… Migranti, la manifestazione pro-invasione raduna appena 7 partecipanti E sì che l’uomo al megafono ce la mette tutta. Ripete a loop, ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Migranti, manifestazione pro-invasione dei buonisti a Pozzallo: soltanto 7 partecipanti (video)… - rosaroccaforte : RT @RadioSavana: In corso manifestazione pro invasione al porto e all'hotspot di Pozzallo (Sicilia), sette partecipanti: 'Porti aperti, i m… - PrincipiFranco : RT @RadioSavana: In corso manifestazione pro invasione al porto e all'hotspot di Pozzallo (Sicilia), sette partecipanti: 'Porti aperti, i m… - sabribri1977 : RT @RadioSavana: In corso manifestazione pro invasione al porto e all'hotspot di Pozzallo (Sicilia), sette partecipanti: 'Porti aperti, i m… - alexci1 : RT @RadioSavana: In corso manifestazione pro invasione al porto e all'hotspot di Pozzallo (Sicilia), sette partecipanti: 'Porti aperti, i m… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti manifestazione Migranti, manifestazione pro-invasione dei buonisti a Pozzallo: soltanto 7 partecipanti... Il Secolo d'Italia Coronavirus, ultime notizie. Berlino, polizia scioglie corteo contro norme anti-Covid

La polizia ha sospeso la protesta in corso a Berlino contro le misure anti-Covid per mancato rispetto delle regole sul distanziamento. “La distanza minima non è rispettata dalla maggior parte (dei man ...

Migranti, la Prefettura di Trieste cerca nuove strutture

Pubblicato un avviso per l'affidamento del servizio di accoglienza e isolamento fiduciario dei minori non accompagnati. La struttura dovrà poter ospitare almento 20 persone, preferibilmente in stanze ...

La polizia ha sospeso la protesta in corso a Berlino contro le misure anti-Covid per mancato rispetto delle regole sul distanziamento. “La distanza minima non è rispettata dalla maggior parte (dei man ...Pubblicato un avviso per l'affidamento del servizio di accoglienza e isolamento fiduciario dei minori non accompagnati. La struttura dovrà poter ospitare almento 20 persone, preferibilmente in stanze ...