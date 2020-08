Migranti: Malta chiude il porto, Sea Watch si dirige in Italia (Di sabato 29 agosto 2020) Malta ha rifiutato lo sbarco dei Migranti a bordo della nave Ong Sea Watch 4 la quale si è diretta verso l’Italia. Malta ha risposto con un chiaro “no” alle richieste della Sea Watch 4 vietando l’ingresso nel porto. E così la nave Ong, che porta bandiera tedesca – riferisce Il Giornale – si … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Lo stato di emergenza era stato dichiarato ieri dopo il soccorso in mare di 130 migranti. Da quel momento su Twitter è un continuo rincorrersi di appelli Banksy finanzia nave per soccorso in mare dei ...

Abbiamo un morto a bordo”. In un tweet la nave "Louise Michel" fa sapere di avere 219 persone a bordo. Molti sono in condizioni critiche. Intanto ancora sbarchi a Lampedusa ...

