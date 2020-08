Migranti, Lamorgese: “Nessuna emergenza, sbarchi in discesa e tanti rimpatri” (Di sabato 29 agosto 2020) Migranti, Luciana Lamorgese fa il punto della situazione. Il ministro dell’Interno, intervistata da La Repubblica oggi in edicola, rassicura sul flusso migratorio tra numeri in calo e seri provvedimenti del governo. Capitolo Migranti, parla Luciana Lamorgese. Il ministro dell’Interno, pesantemente attaccata da Matteo Salvini nei giorni scorsi, è intervenuta ai microfoni de La Repubblica per … L'articolo Migranti, Lamorgese: “Nessuna emergenza, sbarchi in discesa e tanti rimpatri” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

