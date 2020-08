Migranti, Lamorgese “Dalla Sicilia 4 mila trasferimenti in estate” (Di sabato 29 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “A parte il caso di Lampedusa, nel quale si registra un effettivo sovraffollamento, in Sicilia i grandi centri per la quarantena vengono utilizzati per un numero di Migranti inferiore alla capienza: i trasferimenti in altre regioni sono stati 4 mila dall’inizio dell’estate”. Lo afferma la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, in un’intervista al quotidiano La Repubblica.“Il governo ha impugnato l’ordinanza della Regione Siciliana che avrebbe voluto imporre la chiusura di tutti i centri di accoglienza – aggiunge -: il Tar Sicilia ha accolto il nostro ricorso perchè il provvedimento interferisce con la gestione del fenomeno migratorio che è materia di stretta ed esclusiva ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Adnkronos : #Migranti, Lamorgese: 'Numeri attuali non rappresentano un'emergenza' - LegaSalvini : MIGRANTI, #SALVINI: LAMORGESE INCAPACE, AUMENTANO SBARCHI È COLPA MIA? - Viminale : Il ministro #Lamorgese al Tg1 su immigrazione ed emergenza #Covid_19: la priorità è la tutela della sicurezza dei c… - AntonellaColoru : RT @saveriolakadima: Luciana #Lamorgese:«A #Lampedusa tutti i #migranti sono sottoposti a tampone. I numeri attuali non rappresentano una e… - GiuseppeTrusso : RT @Adnkronos: #Migranti, Lamorgese: 'Numeri attuali non rappresentano un'emergenza' -