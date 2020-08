Migranti, la guardia costiera italiana soccorre la nave di Banksy con oltre 200 migranti nel Mediterraneo (Di sabato 29 agosto 2020) La nave Louise Michel, finanziata dall’artista britannico, aveva lanciato un appello alla dopo aver prestato assistenza a un barcone alla deriva. Inviato sul posto una motovedetta che ha imbarcato le 49 persone ritenute più vulnerabili Leggi su corriere

