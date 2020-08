Migranti in rivolta al Celio, militari feriti. Salvini: “Il Governo mette in pericolo l’Italia” (Di sabato 29 agosto 2020) Migranti in rivolta al Celio. militari e sanitari rimasti feriti. Meloni e Salvini attaccano il Governo. ROMA – Migranti in rivolta al Celio, ospedale militare di Roma. Tre profughi (due donne e un uomo n.d.r.) positivi al coronavirus hanno scatenato il panico all’interno della struttura aggredendo militari e sanitari e tentando la fuga. I tre, secondo quanto riportato da La Repubblica, avrebbero chiesto al persone di essere dimessi. La risposta negativa ha fatto scattare l’aggressione. Un giovane ufficiale che dovrà stare in quarantena perché la sua tuta anti-Covid è stata strappata a morsi. L’intervento delle forze dell’ordine ha fatto ritornare ... Leggi su newsmondo

EureosCriss : RT @perchetendenza: 'Celio': Perché tre migranti ricoverati da qualche giorno nell'ospedale militare perché positivi al Coronavirus hanno d… - ACasperia : RT @perchetendenza: 'Celio': Perché tre migranti ricoverati da qualche giorno nell'ospedale militare perché positivi al Coronavirus hanno d… - magicaGrmente22 : RT @perchetendenza: 'Celio': Perché tre migranti ricoverati da qualche giorno nell'ospedale militare perché positivi al Coronavirus hanno d… - andreatorti90 : RT @perchetendenza: 'Celio': Perché tre migranti ricoverati da qualche giorno nell'ospedale militare perché positivi al Coronavirus hanno d… - Ilconservator : RT @perchetendenza: 'Celio': Perché tre migranti ricoverati da qualche giorno nell'ospedale militare perché positivi al Coronavirus hanno d… -