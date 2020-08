Migranti, il sindaco di Lampedusa scrive al presidente tunisino: “Troviamo soluzione noi” (Di sabato 29 agosto 2020) PALERMO – Il sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello ha inviato una lettera al presidente Tunisino Kasis Saied per chiedergli un incontro in merito alla situazione relativa al continuo flusso di migranti dalla Tunisia verso Lampedusa. “Sono pronto a mettermi a bordo della mia barca e raggiungere direttamente Tunisi da Lampedusa“, dice Martello. Leggi su dire

