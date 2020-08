Migranti, Guardia costiera assiste nave Banksy (Di sabato 29 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 29 AGO - La Guardia costiera italiana è intervenuta per prestare assistenza alla Louise Michel, la nave battente bandiera tedesca finanziata da Banksy, che ha soccorso nelle ultime ore ... Leggi su corrieredellosport

Agenzia_Ansa : #Migranti, la nave di #Banksy assistita dalla Guardia costiera #ANSA - veratto_A : RT @GiancarloDeRisi: Migranti. Gira che ti rigira, sempre a noi tocca. Vediamo chi si farà carico del resto dei soccorsi. La Guardia Costie… - FuoriIncuboUe : RT @ImolaOggi: Guardia costiera italiana aiuta nave tedesca a prelevare migranti - ventoc : RT @GiancarloDeRisi: Migranti. Gira che ti rigira, sempre a noi tocca. Vediamo chi si farà carico del resto dei soccorsi. La Guardia Costie… - laluisellina : RT @AlbertoLetizia2: La Guardia costiera italiana è intervenuta per soccorrere i 219 #migranti a bordo della #LouiseMichel. Le 49 persone p… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Guardia

«Come molte persone che hanno successo nel mondo dell'arte ho comprato uno yacht per 'navigare' nel Mediterraneo». È quanto scrive ironicamente lo street artist inglese Banksy in un video pubblicato s ...La Guardia Costiera italiana è andata in aiuto della motovedetta "Louise Michel" - finanziata dal celebre 'street artist' britannico Banksy - che aveva soccorso un gommone in difficoltà nelle acque Sa ...