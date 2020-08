Migranti e scuola, Salvini attacca il Governo (Di sabato 29 agosto 2020) Salvini attacca il Governo su Migranti e scuola. Il leghista: “Non se ne può più degli sbarchi”. BARI – Salvini attacca il Governo su Migranti e scuola. Nella sua tappa del tour elettorale a Bari il leader della Lega è ritornato a criticare l’operato di questo esecutivo su due temi che da giorni stanno facendo discutere anche all’interno della maggioranza. “Denunceremo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina l’attuale Governo – ha detto il numero uno di via Bellerio citato dall’Ansa – e presenteremo una mozione di sfiducia contro il ministro della scuole, perché non è possibile che a 15 ... Leggi su newsmondo

Agenzia_Ansa : #Migranti, #Salvini all'attacco: 'Denuncerò il governo per favoreggiamento'. E sulla #scuola conferma: 'Presentere… - alex_orlowski : Chiara Giannini la collega 'giornalista' della Francesca Totolo ( quelle della grigliata di cani mangiati dai migra… - LegaSalvini : #MUSUMECI: '58 POSITIVI AL CORONAVIRUS A LAMPEDUSA'. #SALVINI: 'MASCHERINE A SCUOLA E CLANDESTINI INFETTI' - NewsMondo1 : Migranti e scuola, Salvini attacca il Governo - Nello08526987 : RT @SenatoreF: #scuola . Questa è Una destra davvero di disperati stanno creando solo caos #COVID19 x interessi di partito danno colpa #… -