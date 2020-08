Migranti, Coldiretti: “Vendemmia e raccolta frutta a rischio, prorogare permessi soggiorno” (Di sabato 29 agosto 2020) ROMA – “È indispensabile prorogare al 31 dicembre 2020 tutti i permessi di soggiorno ai lavoratori stagionali extracomunitari già presenti in Italia per salvare la vendemmia, la raccolta di mele, pere e kiwi ma anche delle olive“. E’ quanto chiede la Coldiretti in riferimento alla scadenza al prossimo 31 agosto dei permessi di soggiorno per i collaboratori extracomunitari delle aziende agricole. Leggi su dire

