Migranti: appello Mediterranea a De Micheli, 'Louise Michel in situazione emergenza' (Di sabato 29 agosto 2020) Palermo, 29 ago. (Adnkronos) - "La @MVLouiseMichel è in una situazione di emergenza e le istituzioni italiane ed europee devono intervenire per mettere in salvo le più di 200 persone a bordo e l'equipaggio. Salvatele, sono a due ore da Lampedusa". E' l'appello lanciato da Mediterranea Saving Humanso su Twitter alla ministra Paola De Micheli e alla Guardia costiera. Leggi su liberoquotidiano

Palermer : RT @ComunePalermo: #NewsPA - Migranti. Appello dei sindaci di Palermo e di Montpellier per la liberazione dell'Ocean Viking - AdrianoPezzino : RT @3_pietroabate: Sentenza sacrosanta. Comunque in uno stato di diritto le sentenze si rispettano, può fare appello al Consiglio di Stato.… - 3_pietroabate : Sentenza sacrosanta. Comunque in uno stato di diritto le sentenze si rispettano, può fare appello al Consiglio di S… - ValeriaGassani : RT @CONFETRA: Appello alle ministre Lamorgese e De Micheli: presidiare strade e confini. I nostri Tir presi d'assalto dai migranti. Altro c… - silvestrigreg : @BernieSanders @donat_16 L'appello di #Sanders,che condivido integralmente,vale per gli #USA,ma vale anche per l'It… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti appello Migranti: appello delle associazioni, "esigiamo un cambio di rotta dell'Italia e dell'Europa". Il 28 agosto un giorno di digiuno e una campagna social Servizio Informazione Religiosa Scrive Filippo Piccione, su Musumeci, i migranti e Massimo Grillo

Nell’editoriale, “E’ Musumeci l’uomo nero che fa paura”, vengono affrontate un’infinità di questioni destinate a suscitare una serie di considerazioni e reazioni tali da coinvolgere tutti gli attori i ...

Nave Louise Michel: “raccolti altri 130 naufraghi, l’Ue agisca”

Roma, 28 ago. (askanews) – “Allerta. Abbiamo assistito altre 130 persone, fra cui molte donne e bambini, e nessuno ci aiuta! Stiamo raggiungendo lo stato di emergenza. Ci serve assistenza immediata, @ ...

Nell’editoriale, “E’ Musumeci l’uomo nero che fa paura”, vengono affrontate un’infinità di questioni destinate a suscitare una serie di considerazioni e reazioni tali da coinvolgere tutti gli attori i ...Roma, 28 ago. (askanews) – “Allerta. Abbiamo assistito altre 130 persone, fra cui molte donne e bambini, e nessuno ci aiuta! Stiamo raggiungendo lo stato di emergenza. Ci serve assistenza immediata, @ ...