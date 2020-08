Migranti a bordo nave Banksy, 'tre dei nostri dispersi' (Di sabato 29 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 29 AGO - "L'equipaggio è riuscito a mantenere stabile la Louise Michel per quasi 12 ore. I nostri nuovi amici ci hanno detto che hanno già perso 3 di loro nel loro viaggio. Con il ... Leggi su corrieredellosport

