Meteo: previsioni per domani domenica 30 agosto 2020 (Di sabato 29 agosto 2020) Come indicano le previsioni Meteo per domani domenica 30 agosto 2020 ci sarà ancora tempo instabile al Centro-Nord con temporali localmente anche di forte intensità, mentre al Sud ancora sole e temperature molto elevate. Mal tempo anche su Sardegna e basso Tirreno. Nord: previsioni domani domenica 30 agosto 2020 Secondo le previsioni Meteo domani mattina avremo tempo instabile su tutte le regioni con temporali, localmente anche di forte intensità. Al pomeriggio piogge deboli si alterneranno a schiarite a Nord-Ovest, mentre a Nord-Est perdurerà il maltempo. In serata ancora cieli molto nuvolosi e rovesci. Temperature in ... Leggi su giornal

MilanoStremitz1 : RT @ilgiornale: Le previsioni meteorologiche parlano di un brusco cambiamento di tempo al Nord. Le regioni settentrionali subiranno un fort… - TinaAnceschi : Le previsioni meteo da me dicono temporali, ma finora ho visto UN solo lampo? Però scommetto che quando uscirò suc… - zazoomblog : Previsioni meteo 29 agosto: maltempo al Nord caldo al Sud - #Previsioni #meteo #agosto: #maltempo - zazoomblog : Previsioni meteo 29 agosto: maltempo al Nord caldo al Sud - #Previsioni #meteo #agosto: #maltempo… - infoitinterno : Meteo, previsioni del tempo per sabato 29 agosto: maltempo al Nord -