Meteo: Lombardia, prove di autunno, domani attesi temporali e grandinate (Di sabato 29 agosto 2020) Milano, 29 ago. (Adnkronos) - Sulla Lombardia persistono per tutto il fine settimana condizioni perturbate e instabili, con precipitazioni che interesseranno diffusamente la regione fino a domenica pomeriggio, con eventi temporaleschi forti e grandinate. Precipitazioni più intense e abbondanti sulla fascia alpina e prealpina. Tra lunedì e martedì condizioni variabili, più instabili lunedì con precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco, martedì poca nuvolosità su gran parte della regione. Mercoledì e giovedì nuovi impulsi perturbati con precipitazioni sparse, più insistenti sui rilievi. Lo rende noto l'Arpa nel suo bollettino Meteo regionale. domani, domenica 30 agosto, cielo ovunque nuvoloso, ma con irregolari schiarite dal tardo pomeriggio ... Leggi su liberoquotidiano

Maltempo: Lombardia, prosegue allerta arancione per rischio temporali

