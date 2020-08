Meteo, le previsioni di domenica 30 agosto (Di sabato 29 agosto 2020) Ancora piogge a tratti al Nord e su alcune regioni del Centro, piena estate - con sole e caldo intenso - al Sud. Sono queste le previsioni per domenica 30 agosto. La perturbazione che sta interessando il nostro Paese porta tempo instabile soprattutto sull’area settentrionale (con allerta rossa su alcune zone della Lombardia), in Toscana, in Sardegna e su parte del Lazio, con rovesci e temporali anche di forte intensità. Nei prossimi giorni, poi, le piogge si sposteranno anche su altre zone del Centro e su parte del Sud (LE previsioni). Leggi su tg24.sky

