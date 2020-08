Meteo Italia sino a 15 giorni con clamorose NOVITA’ autunnali (Di sabato 29 agosto 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 giorni Diamo per assodato il peggioramento Meteo che sta per investirci e che condizionerà gran parte della prima settimana di settembre. Non dimentichiamoci che stiamo parlando dell’esordio dell’Autunno, che per convenzione Meteorologica è appunto fissato il 1° giorno di settembre. Ma essendo un approfondimento a 15 giorni, siamo già proiettati verso la seconda decade settembrina e per poter stilare un trend Meteo climatico quanto meno plausibile dobbiamo necessariamente affidarci ai modelli matematici di previsione. Modelli che evidenziavano un ritorno dell’Alta Pressione e del caldo, questo sino a ieri, ma che oggi mostrano delle discordanze che potrebbero sfociare in delle ... Leggi su meteogiornale

