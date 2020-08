Meteo estremo, il maltempo fa “esplodere” subito il Tour de France: 1ª tappa folle, cadute clamorose tra i big [LIVE] (Di sabato 29 agosto 2020) Il maltempo che sta colpendo la Costa Azzurra ha fatto “esplodere” subito il Tour de France, partito oggi a Nizza in un’edizione inedita, posticipato di oltre un mese rispetto al solito per l’emergenza Coronavirus che ha fatto stravolgere il calendario delle corse ciclistiche internazionali. La pioggia e i temporali che stanno colpendo Nizza e il suo entroterra, dove si corre la tappa di oggi con un circuito intorno alla città, hanno già determinato nella prima discesa dalla Côte de Rimiez una serie di cadute importanti, tra cui quelle che hanno coinvolto Pavel Sivakov, Julian Alaphilippe, Andrey Amador, Pierre LaTour e Nairo Quintana. Alaphilippe è rientrato in gruppo dopo un inseguimento ... Leggi su meteoweb.eu

GranchiTatiana : RT @CentroMeteoITA: #METEO - IRRUZIONE di #MALTEMPO ESTREMO al NORD #ITALIA nelle PROSSIME ORE, i dettagli - CentroMeteoITA : #METEO - IRRUZIONE di #MALTEMPO ESTREMO al NORD #ITALIA nelle PROSSIME ORE, i dettagli - solonews1011 : RT @iconameteo: Sarà una fine di agosto caratterizzata da un'intensa perturbazione che andrà a coinvolgere prima le regioni del Nord e in s… - iconameteo : Sarà una fine di agosto caratterizzata da un'intensa perturbazione che andrà a coinvolgere prima le regioni del Nor… - CorriereQ : Meteo estremo, il disastro su Verona succederà anche altrove -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo estremo QUARANTA GRADI prima della Grande BURRASCA d’Autunno. Meteo estremo Italia Tempo Italia Settembre subito estremo. Meteo SEVERO dall’Atlantico

Abbiamo provato a stilare, ieri, il trend meteo climatico di settembre. Ovviamente abbiamo analizzato i modelli stagionali, come sempre del resto, ma poi abbiamo provato a dare un’occhiata ad alcun pa ...

Meteo: Domenica forti temporali al Centro e in Sardegna

Domenica i temporali coinvolgeranno anche le regioni centrali e la Sardegna, dove ci sarà un sensibile calo delle temperature, mentre al Sud e in Sicilia si farà ancora sentire il caldo afoso. Lunedì ...

Abbiamo provato a stilare, ieri, il trend meteo climatico di settembre. Ovviamente abbiamo analizzato i modelli stagionali, come sempre del resto, ma poi abbiamo provato a dare un’occhiata ad alcun pa ...Domenica i temporali coinvolgeranno anche le regioni centrali e la Sardegna, dove ci sarà un sensibile calo delle temperature, mentre al Sud e in Sicilia si farà ancora sentire il caldo afoso. Lunedì ...