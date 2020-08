Meteo 29 agosto 2020: le previsioni per la giornata di oggi (Di sabato 29 agosto 2020) La rottura estiva è servita. Ultimo weekend di agosto in compagnia dell’ombrello. Le previsioni Meteo per la giornata di oggi 29 agosto 2020. Un’intensa perturbazione atlantica raggiungerà in maniera decisa le nostre regioni settentrionali, dove sono attesi rovesci e temporali a tratti molto forti, insieme ad un deciso calo delle temperature. Ancora in attesa le nostre regioni centro meridionali, che al contrario, sperimenteranno un colpo di coda estivo con tanto sole e temperature molto elevate. Vediamo nel dettaglio le previsioni Meteo per la giornata di oggi 29 agosto 2020. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Cortina Summer ... Leggi su bloglive

LucaBizzarri : Perché è importante che ci sia Il Post. Perché se ho un sito di meteo e scrivo che domani piove ho cento click. Se… - zaiapresidente : ??? Ho provveduto oggi a dichiarare lo stato di crisi per gli eventi meteo del 22 e 23 agosto 2020 nelle province d… - DPCgov : ??#AllertaARANCIONE domani, #23agosto, in Lombardia. ?? #AllertaGIALLA in 4 regioni. ? In arrivo piogge e temporali a… - GIULIANOFA : CORONAVIRUS: BOOM di CASI entro FINE AGOSTO, il VIROLOGO Crisanti è Pessimista, ma vede una Soluzione. Ecco QUALE… - zazoomblog : Previsioni meteo 29 agosto: maltempo al Nord caldo al Sud - #Previsioni #meteo #agosto: #maltempo -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo agosto Meteo: ROTTURA dell'ESTATE entro FINE AGOSTO! Ecco la DATA e perché sarà così ECLATANTE iLMeteo.it ROTTURA D’ESTATE con doppio attacco ciclonico: meteo avvio settembre shock

Maltempo, nubifragi ed un brusco calo termico saranno gli ingredienti di fine agosto e inizio settembre. Questo drastico cambio di scenario si concretizzerà già nel corso del weekend, a causa di una p ...

Covid. Il bollettino. Un altro balzo: 10 positivi, da due giorni nessun guarito

S’avvia verso la conclusione anche quest’ultima settimana d’agosto ancora all’insegna, nostro malgrado, dei casi di Covid19. Nelle ultime 24 ore, e dopo oltre una ventina di nuovi contagi accertati ne ...

Maltempo, nubifragi ed un brusco calo termico saranno gli ingredienti di fine agosto e inizio settembre. Questo drastico cambio di scenario si concretizzerà già nel corso del weekend, a causa di una p ...S’avvia verso la conclusione anche quest’ultima settimana d’agosto ancora all’insegna, nostro malgrado, dei casi di Covid19. Nelle ultime 24 ore, e dopo oltre una ventina di nuovi contagi accertati ne ...