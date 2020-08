Messina, tragedia familiare: figlio uccide il padre durante il sonno (Di sabato 29 agosto 2020) a coltellate. Alla base ci sarebbero dei pesanti dissidi familiari Un triste fatto di cronaca arriva da Spadafora, in provincia di Messina, dove la scorsa notte un padre di 59 anni è morto per mano del figlio. Il 20enne ha deciso di commettere il parricidio … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

