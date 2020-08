Messina, ragazzo di 20 anni uccide il padre con 23 coltellate. Arrestato dai carabinieri (Di sabato 29 agosto 2020) Prima la lite poi uccide il padre accoltellandolo per 23 volte. La vittima, 59 anni, avrebbe provato a difendersi prima di finire al suolo senza vita mentre il suo aggressore, il figlio di 20 anni, è stato Arrestato dai carabinieri. Il fatto è accaduto la scorsa notte a Spadafora, piccolo comune della costa occidentale del Messinese, vicino a Milazzo. Poco dopo le 4 di notte i carabinieri sono stati chiamati a intervenire a seguito di una telefonata al 112 che segnalava l’accoltellamento di un uomo. Con loro è intervenuto anche il personale del 118 che, arrivato sul luogo del delitto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso della vittima, originaria di Messina e residente nel comune di Spadafora con la convivente e ... Leggi su ilfattoquotidiano

