Messi può lasciare il Barça senza accordo? Ecco cosa rischia (Di sabato 29 agosto 2020) "Lasciamoci così senza rancor", erano le parole di una canzone scritta 66 anni prima che Lionel Messi nascesse. Difficile che Leo la conosca, ma di certo in questi giorni sta applicando il concetto ... Leggi su gazzetta

tancredipalmeri : Inoltre non escluderei che Messi può essere attirato dal lavorare con un maestro come Pirlo in panchina. Dunque la… - Corriere : Attenzione alla Juventus - GiuseppeCarlo14 : RT @Pasky973: La storia che può ripetersi ?????? #Messi #Juventus - Alex52875426 : RT @Alex52875426: La #juve può permettersi anche #messi, basta stampare magliette in più però taglia M large. #amala #inter #finoalconfine… - Duttale : @AndryDipi92 @GmFilipponi @mnemocs @sergiogali5 @TuttoMercatoWeb ma come per altri è reato perchè lo dici te, te au… -

Ultime Notizie dalla rete : Messi può