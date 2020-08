Messi, dalla Francia sono sicuri: "Juventus interessata. Che coppia con Ronaldo!" (Di sabato 29 agosto 2020) Lionel Messi ha manifestato in modo chiaro la propria volontà di lasciare il Barcellona. Sulle sue tracce, secondo l'Equipe, ci sarebbe anche la Juventus. Leggi su 90min

tancredipalmeri : Comunque si sta scartando troppo presto la Juventus dalla corsa per Messi. Ma con i 50 milioni per Rugani, i 50 pe… - tancredipalmeri : BOMBA (2) La clausola di rescissione unilaterale di Messi scadeva il 30 giugno, ma essendo state posticipate dalla… - CorSport : ?? Clamoroso dalla #Spagna: 'C'è anche la #Juve su #Messi'! ?? - GioBrescianini : RT @francescoceccot: Oggi dalla Francia sono uscite 2 notizie sulla Juventus: Rennes interessato a Rugani(France Football) Juve su Mess… - Nester47983030 : @MCriscitiello nel parlare di Messi richiesto dalla juve hai parlato di Inter come di ' mezza' italiana ..ma detto… -

Ultime Notizie dalla rete : Messi dalla

Una partita a scacchi dove in palio c’è Lionel Messi. Ma a giocare in questo caso non sono in due, bensì in tre. Manchester City, Inter e Paris Saint Germain sono le principali candidate ad ottenere l ...«I did my way», cantava Frank Sinatra. «Sì, ho fatto a modo mio» potrebbe sottolineare ancora una volta Giorgio Armani che, con My Way presenta una fragranza ma soprattutto un concetto «per una femmin ...