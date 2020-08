Messi cambia squadra, Guardiola vola a Barcellona: si decide il futuro dell’argentino (Di sabato 29 agosto 2020) Si decide il futuro dell’attaccante Leo Messi. L’argentino è alla ricerca di una nuova squadra dopo la decisione di lasciare il Barcellona, in casa blaugrana è scoppiato un vero e proprio terremoto. I tifosi sono in rivolta contro la dirigenza, l’addio porterà pesanti ripercussioni nell’ambiente. Le cause del divorzio riguardano motivi tecnici e di risultati, ma anche e principalmente di rapporti ormai ai minimi storici con i dirigenti. Messi non avrebbe intenzione di tornare indietro, la scelta di cambiare aria è stata già presa. Inter e Psg (si è parlato anche della Juventus ma senza grosse conferme), sono alla finestra ma la squadra in pole per assicurarsi le prestazioni del ... Leggi su calcioweb.eu

