“Memorie Notturne di Sogni Diurni”, l’album di debutto di Karrambah (Di sabato 29 agosto 2020) Edmondo Annoni, di Milano, lavora professionalmente come filmmaker e fotografo. Già fin dai primi documentari “L’ombra del Vapore”(2016) e “Il Limite”(2017) sperimenta con il suono realizzando le sue stesse colonne sonore, campionando l’audio ambiente. Da fine 2019 il suono prende ancora più spazio nella sua vita, dopo una svolta spirituale che lo porta a diventare operatore olistico sonoro-vibrazionale. Questa nuova presa di coscienza lo porta a dar vita a un progetto interamente musicale sotto lo pseudonimo Karrambah. La sua musica è spiccatamente elettronica con elementi di sound designer. È ibridata inoltre con strumenti presi in prestito dall’ambito spirituale/meditativo come campane tibetane, koshi e shruti box, senza disdegnare strumenti più tradizionali come chitarra, tromba e ... Leggi su laprimapagina

