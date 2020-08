Mattino: la Fiorentina fa sul serio per Demme, il Napoli potrebbe riavviare trattativa per Castrovilli (Di sabato 29 agosto 2020) Uno dei pochi centrocampisti non intoccabili, scrive il Mattino, è Diego Demme. Per lui si è fatta avanti la Fiorentina, e anche in modo abbastanza serio. E proprio con i viola il Napoli potrebbe avviare la trattativa per Castrovilli. “A centrocampo, Demme è uno dei pochi non intoccabili (al contrario di Fabian e Zielinski): la Fiorentina comincia a fare sul serio. Vedremo nei prossimi giorni quanto sul serio. Ma occhio a un colpo di teatro non di poco conto: perché con Comisso potrebbe nuovamente ripartire la trattativa per Castrovilli”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

L'arrivo di Weston McKennie alla Juventus riapre il legame calcistico tra l'Italia e gli Stati Uniti, che ha vissuto di pochi ma significativi intrecci nel corso degli ultimi anni. Sono diversi i calc ...

Fiorentina: partita contro la Primavera vincitrice della Coppa Italia, sabato 29 agosto. Anche Ribery in campo

FIRENZE – Si parla di Pjatek e di Torreira, ma per il momento la certezza è il ritorno dalla Germania di Franck Ribery. Il fuoriclasse, rientrato ieri sera in Italia dopo due giorni di permesso a Mona ...

