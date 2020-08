Massima cautela su uscita e prezzo dell’iPhone 12 in Italia a fine agosto (Di sabato 29 agosto 2020) Occorre fare assolutamente un po' di ordine per quanto riguarda l'iPhone 12, alla luce del particolarissimo anno che tutti noi stiamo vivendo. In questi giorni, anche sulle nostre pagine, ci siamo concentrati soprattutto sulle specifiche con cui Apple vorrebbe fare la differenza nel 2020 rispetto ai device Android che abbiamo già avuto modo di conoscere negli ultimi mesi, ma oggi 29 agosto ritengo utile fermarci un attimino e fare il punto della situazione sui i tempi di uscita e prezzo in Italia. La data di uscita dell'iPhone 12 in Italia: serve cautela Partiamo proprio dalla questione "release". Un recente articolo di Forbes conferma che con ogni probabilità ci sarà un evento organizzato da Apple il prossimo 10 settembre. Possibile e ... Leggi su optimagazine

Karate Kid: Ralph Macchio spiega il più grande problema del remake del 2010

Ralph Macchio, attore protagonista dei primi tre film di Karate Kid, ha parlato di un dettaglio del remake del 2010 con Jaden Smith che proprio non lo ha convinto. NOTIZIA di PATRIZIA MONACO — 29/08/2 ...

Come va con le scuole nel mondo

La riapertura delle scuole in questi giorni è tra gli argomenti più discussi, in Italia e non solo. Se in Italia esistono ancora solo indicazioni parziali, a circa tre settimane dalle riaperture, in a ...

