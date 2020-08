Mascherine obbligatorie 24 ore su 24 anche all'aperto: la città che ha deciso di difendersi dall'impennata di covid (Di sabato 29 agosto 2020) obbligatorie anche all'aperto 24 ore su 24 a . Lo ha deciso il vicesindaco Gianfranco Meazza con un'ordinanza che sarà in vigore fino al 7 settembre, a seguito dell'impennata dei casi nel nord della . ... Leggi su leggo

repubblica : Coronavirus, la seconda ondata spaventa la Francia: mascherine obbligatorie a Parigi, Marsiglia e Strasburgo - Capezzone : Su @atlanticomag @marco_cesario sulla Francia che si prepara al peggio sul Covid - RaiNews : Emergenza #coronavirus in #Francia: mascherine obbligatorie a scuola. Il primo ministro Castex: 'Faremo di tutto pe… - gjscco : RT @a70199617: #SAPETE CHI SONO I COLPEVOLI DENUNCIATELI Covid, a Sassari mascherine obbligatorie anche all'aperto - senzasinistra : RT @manginobrioches: Chiariamo. Non è psicosi quella di chi pretende il rispetto delle regole, le mascherine, il distanziamento e l'igiene.… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine obbligatorie

Pochi casi, ma sufficienti a far salire l'attenzione, visto quello che è successo nei mesi scorsi: in Emilia-Romagna, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati alcuni casi di positività al Coronaviru ...Pordenone, il “vademecum” della dirigente dell'Isis Flora: non abbiamo posti di ristoro vicini, i ragazzi dovranno fare colazione al banco PORDENONE. Panini portati da casa, ricreazione in aula e il p ...