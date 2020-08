Mario Paciolla, mistero sul cooperante trovato impiccato in Colombia: “Era già morto prima” (Di sabato 29 agosto 2020) Si infittisce il mistero sulla morte di Mario Paciolla, il cooperante italiano dell’Onu ritrovato morto lo scorso 15 luglio in Colombia. Una prima ipotesi di suicidio sulla quale però aleggiano diversi punti oscuri. Ora la Procura di Roma indaga per omicidio. Pare infatti che il 33enne fosse già deceduto prima dell’impiccagione. Un caso che ricorda da vicino la morte misteriosa di Mario Biondo nel 2013. Ma anche quello ancor più tristemente celebre di Giulio Regeni. Mario Paciolla: suicidio o omicidio? Aveva solo 33 anni Mario Paciolla, cooperante Onu di Napoli, quando lo scorso 15 luglio è stato ritrovato ... Leggi su thesocialpost

