Manuel Bortuzzo: «Mai fermarsi davanti agli ostacoli. Se vuoi, puoi» (Di sabato 29 agosto 2020) «Non me l’aspettavo ma è stata una bella estate. Sono stato con la famiglia, gli amici, ci siamo spostati sempre in macchina, dal mare alla montagna. Siamo stati bene». Manuel Bortuzzo, 21 anni, lo racconta dall’altro lato della cornetta in un pomeriggio di fine agosto. È pronto per un’altra prima volta. Nell’ultimo anno ha fatto tantissime cose che non pensava avrebbe mai fatto nella vita. Ha scritto un libro (Rinascere), ha partecipato a un programma tv (Italia Sì!), e ora è ospite al Giffoni Film Festival. «Prima c’era solo la vasca, non pensavo avrei mai fatto altro». Manuel, promessa del nuoto italiano, non cammina più in modo autonomo dal 3 febbraio 2019 quando, a fine di un’uscita del sabato sera, è stato ferito alla schiena da alcuni colpi di pistola, per uno scambio di persona, davanti a un distributore di sigarette. Manuel da allora non si è mai fermato, la vasca fa ancora parte della sua vita, continua ad allenarsi, e a crederci. Ed è quello che vuole raccontare anche ai ragazzi del Giffoni: «Quello che voglio trasmettere è che si può fare qualsiasi cosa se lo si vuole davvero. E loro hanno tutte le carte in regola per essere ciò che vogliono, senza limiti. Mi piace raccontare la mia storia ai ragazzi più piccoli di me, mi fanno ridere, sono i più spontanei, mi fanno qualsiasi tipo di domanda come “ma ti fa male?”. E poi mi piace che a dirgli di continuare a crederci sia un ragazzo poco più grande. Sentirselo dire da un genitore è diverso. Se te lo dice un ragazzo, ci credi di più». Leggi su vanityfair

