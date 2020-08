Manchester United, blitz a vuoto per Tonali: futuro in Italia (Di sabato 29 agosto 2020) Il Manchester United ha effettuato un tentativo per Sandro Tonali: il centrocampista del Brescia vuole restare in Serie A Il Manchester United ha tentato il blitz per arrivare a Sandro Tonali, centrocampista in uscita dal Brescia e cercato sia dall’Inter sia dal Milan. Come riportato dal Sun, l’offerta da 35 milioni di euro non ha convinto il club lombardo, che vuole soddisfare la volontà di Tonali di restare in Serie A. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United Manchester United, Paul Pogba positivo al Covid la Repubblica Mercato estero: Manchester United su Van de Beek. UFFICIALE: Oscar Rodriguez al Siviglia, niente Milan

Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, 29 agosto 2020. Il Manchester United ha contattato il centro ...

Maguire e il racconto della rissa a Mikonos: "Ho temuto per la mia vita"

"Ho temuto per la mia vita. So come sono andate le cose. Non sento di dovermi scusare con nessuno, le scuse si fanno quando hai fatto qualcosa di sbagliato": il difensore e capitano del Manchester Uni ...

