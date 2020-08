Manchester City, De Bruyne denuncia il suo agente dopo accuse di riciclaggio (Di sabato 29 agosto 2020) L’attaccante del Manchester City, Kevin De Bruyne, ha deciso di denunciare il suo agente Patrick De Koster, poiché l’uomo è finito in carcere con l’accusa di riciclaggio, come riportato dal quotidiano belga Het Nieuwsblad. Eric Van Duysee, portavoce del pubblico ministero, infatti, ha dichiarato che De Koster è sospettato di riciclaggio di denaro e di falsificazione di atti che riguardano i compensi ricevuti da De Bruyne negli anni passati in Bundesliga, che sarebbero transitati in paradisi fiscali come il Liechtenstein e non denunciati adeguatamente. Leggi su sportface

tancredipalmeri : The Messi-meter ?? 29 August 45% Manchester City 35% Barcelona 10% PSG 10% Inter - bbchausa : Mahaifin Messi zai ?aura masa aure da Manchester City - tancredipalmeri : BOMBA! Il Manchester City ha messo da parte fino a 200m€ per Messi, con un’offerta che sarà composta da soldi+gioca… - MILANMI09951663 : RT @tancredipalmeri: The Messi-meter ?? 29 August 45% Manchester City 35% Barcelona 10% PSG 10% Inter - sscalcionapoli1 : Guardiola è a Barcellona, Messi sempre più vicino al Manchester City? #calciomercato -