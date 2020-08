Mamma Monica muore nel sonno: il marito la aspettava per colazione (Di sabato 29 agosto 2020) muore nel sonno, accanto all'amato marito, che la stava attendendo per fare colazione assieme, come ogni mattina. Non l'ha vista arrivare e ha scoperto il dramma. Così se n'è andata a soli 52 anni , ... Leggi su leggo

ROVIGO - Muore nel sonno, accanto all’amato marito, che la stava attendendo per fare colazione assieme, come ogni mattina. Così se n’è andata a soli 52 anni Monica Bassani, che per alcuni anni aveva g ...

